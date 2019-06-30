Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan grubuna göre faydaları ve zararlı besinler
Her insanın tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olabiliyor. Bunun nedeni farklı kan gruplarına sahip olmamızdır. Her kan grubu, tüketilen besinlere farklı tepkiler verir. Peki kan gruplarımıza göre nasıl beslenmeliyiz? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...
30.06.2019 07:34
- Son Güncelleme: 30.06.2019 07:34
Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?
İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...
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