Vizesiz gidilen ülkeler 2019 | Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?

Yaz tatili sezonunun gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş tatil planı yapmayla meşgul. Kimi vatandaşlar tatilini yurt içinde gerçekleştirmeyi tercih ederken, kimisi ise yurt dışında tatil yapmanın peşinde. Yurt dışında tatilin en önemli adımlarından birisi de gideceğimiz ülkeden vize almak. Fakat öyle ükeler var ki vizesiz olarak seyahat edebilirsiniz. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

30.06.2019 06:53 - Son Güncelleme: 30.06.2019 06:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





