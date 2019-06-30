Vizesiz gidilen ülkeler 2019 | Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?
Yaz tatili sezonunun gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş tatil planı yapmayla meşgul. Kimi vatandaşlar tatilini yurt içinde gerçekleştirmeyi tercih ederken, kimisi ise yurt dışında tatil yapmanın peşinde. Yurt dışında tatilin en önemli adımlarından birisi de gideceğimiz ülkeden vize almak. Fakat öyle ükeler var ki vizesiz olarak seyahat edebilirsiniz. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını onayladı. Yapılan bu zammın Türk turistleri vizesiz ülkelere yöneltebileceği belirtiliyor. 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 114 vizesiz ülke...
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.