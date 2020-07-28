Haberler Galeri Yaşam Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Burçlara inanmayın ama burçsuz da kalmayın... Çoğumuz bazen ''Buraya ait değilim, başka bir yer, belki de başka bir ülke de olmalıyım.'' diye aklından geçiriyordur. Peki burcunuz neler söylüyor? Astrologlar, burçlara insanlara göre en ideal ülkeleri belirledi. Araştırmaya göre kimi İngiltere'de kimi ise Filipinler'de. Hangi burç nerede, hangi ülkede yaşamalı? İşte o liste...

28.07.2020 11:53 - Son Güncelleme: 28.07.2020 11:53
Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Astrologlar, yaşam kültürleri, iklim özellikleri ve coğrafyası itibarıyla her burcun yaşayabileceği ideal ülkeleri belirledi. İşte burçlara göre ideal rotalar.

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Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Singapur
Koç, Terazi

Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Japonya
Boğa, Başak, Akrep, Terazi, İkizler, Yay

Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Çin
Oğlak ,Terazi

Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...

Hindistan
Boğa, Akrep, Terazi

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