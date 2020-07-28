Hangi burç hangi ülkede yaşamalı? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık...
Burçlara inanmayın ama burçsuz da kalmayın... Çoğumuz bazen ''Buraya ait değilim, başka bir yer, belki de başka bir ülke de olmalıyım.'' diye aklından geçiriyordur. Peki burcunuz neler söylüyor? Astrologlar, burçlara insanlara göre en ideal ülkeleri belirledi. Araştırmaya göre kimi İngiltere'de kimi ise Filipinler'de. Hangi burç nerede, hangi ülkede yaşamalı? İşte o liste...
28.07.2020 11:53
- Son Güncelleme: 28.07.2020 11:53
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