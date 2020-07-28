Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisi hakkında son dakika gelişmesi!
Antalya'nın Elmalı ilçesinini Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı adamı işe alıp onun eşi ile yasak ilişki yaşaması ortaya çıkmış, olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Son dakika haberine göre; adı makam şoförünün eşi ile aşk skandalına karışan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaşanan gelişmeler karşısında yerel internet sitesi 'antalyahaberal.com'a açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nden İbrahim Okumamış'ın özel haberi...
Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı. Skandal, makam şoförü Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı. SABAH, Başkan Öztürk'ün makam Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı.
Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün Wattsapp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi de verdiği Sümeyye Tilki taksi ile geliyor. İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.
'NİKÂHLARINI BEN KIYDIM'
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi "antalyahaberal.com" a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü.