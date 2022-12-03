Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

Hafta sonu evinizde çok daha sağlıklı mis gibi pizza pişirmenin zevkini yaşamak isteyenlere 5 dakikada kolay pizza tarifi hazırladık. Dışarıdaki kalitesiz pizzalara hak etmediği fiyatları vermekten sıkıldıysanız çocuğunuzla veya eşinizle mutfağa girerek harikalar yaratabilirsiniz. İşte evde hamur yoğurmadan yapabileceğiniz kolay pizza tarifi...