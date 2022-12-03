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Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

Evde kolayca pizza hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hamur yoğurmadan hem sağlıklı hem de lezzetli pizza tarifini sizler için derledik. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:58
Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

Hafta sonu evinizde çok daha sağlıklı mis gibi pizza pişirmenin zevkini yaşamak isteyenlere 5 dakikada kolay pizza tarifi hazırladık. Dışarıdaki kalitesiz pizzalara hak etmediği fiyatları vermekten sıkıldıysanız çocuğunuzla veya eşinizle mutfağa girerek harikalar yaratabilirsiniz. İşte evde hamur yoğurmadan yapabileceğiniz kolay pizza tarifi...

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Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

PRATİK PİZZA HAMURU İÇİN:

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 kahve fincanı un

Bir tutam tuz

Bir tutam şeker

Yarım paket kabartma tozu

Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

Üzeri için:

1 yemek kaşığı suyla açılmış salça

Damak zevkinize bağlı olarak salçanın içine dilediğiniz şekilde kekik, tuz, karabiber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

Üzerine peynir, domates, sucuk, mantar, biber istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz...

Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

İlk olarak hamurunuzun malzemelerini birleştirerek çırpmalısınız. Kek kıvamından biraz daha koyu olan cıvık bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!

Kullanacağınız teflon tavayı yağlamayı unutmayın! Hazırladığınız hamuru tavaya dökün. Hamuru tavanın her yerine eşit bir şekilde yaymanız gerekiyor.

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