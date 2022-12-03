Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi... Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin!
Evde kolayca pizza hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hamur yoğurmadan hem sağlıklı hem de lezzetli pizza tarifini sizler için derledik. İşte detaylar...
03.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:58
Hafta sonu evinizde çok daha sağlıklı mis gibi pizza pişirmenin zevkini yaşamak isteyenlere 5 dakikada kolay pizza tarifi hazırladık. Dışarıdaki kalitesiz pizzalara hak etmediği fiyatları vermekten sıkıldıysanız çocuğunuzla veya eşinizle mutfağa girerek harikalar yaratabilirsiniz. İşte evde hamur yoğurmadan yapabileceğiniz kolay pizza tarifi...