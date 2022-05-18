Adana'da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada
Adana'da iki ayrı durağın dolmuş şoförleri arasında çıkan taşlı sopalı hat kavgasında, 2 minibüsün camları kırıldı. Minibüslerde yolcuların yaşadığı panik, araç içi kamerasına yansıdı.
18.05.2022 12:37 - Son Güncelleme: 18.05.2022 13:07
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Sefa Yıldız, Baraj Caddesi'nde seyir halindeyken, iddiaya göre başka bir durağın dolmuş şoförü, "Sizin bu bölgede hattınız yok.