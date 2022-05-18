Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

MİNİBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Yıldız ile aynı durakta çalışan Ertan Şahin'in minibüslerine, diğer hattın şoförleri, taş ve sopalarla saldırdı. Minibüslerin camları kırılırken, Şahin'in aracındaki bir yolcu da fenalaşıp, bayıldı.