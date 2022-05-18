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Adana'da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

Adana'da iki ayrı durağın dolmuş şoförleri arasında çıkan taşlı sopalı hat kavgasında, 2 minibüsün camları kırıldı. Minibüslerde yolcuların yaşadığı panik, araç içi kamerasına yansıdı.

DHA
18.05.2022 12:37 - Son Güncelleme: 18.05.2022 13:07
Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Sefa Yıldız, Baraj Caddesi'nde seyir halindeyken, iddiaya göre başka bir durağın dolmuş şoförü, "Sizin bu bölgede hattınız yok.

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Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

Buradan yolcu alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Yıldız da karşılık verince tartışma çıktı. Bölgeden geçen iki ayrı durağın şoförlerinin de karşılaştığı tartışma, kavgaya dönüştü.

Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

MİNİBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI
Yıldız ile aynı durakta çalışan Ertan Şahin'in minibüslerine, diğer hattın şoförleri, taş ve sopalarla saldırdı. Minibüslerin camları kırılırken, Şahin'in aracındaki bir yolcu da fenalaşıp, bayıldı.

Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

Yaşananlar, minibüslerin araç içi kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, fenalaşan bir yolcuya ise ambulansta müdahale edildi.

Adana’da iki ayrı durağın dolmuş şoförlerinin hat kavgasında 2 minibüsün camları kırıldı! Yolcuların panik anları kamerada

'YOLCULAR KORKUNCA POLİS MERKEZİNE SÜRDÜM'
Saldırıya uğrayan şoför Sefa Yıldız, "Aracımla hattımda seyir halindeyken, başka bir minibüs önümü kesti. Aracımda kadınlar ve çocuklar varken taş ve sopalarla saldırıp, camları kırdılar.

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