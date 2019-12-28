Halit Ayar cinayetinde şok ifadeler! Katiller hakim karşısında
İTÜ mezunu Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde bıçaklayarak öldüren sanıklar ağırlaştırılmış müebbet ve 47 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan sanıklardan Emra Yaşar, 'Çok alkol almıştım. Kaç bıçak darbesi vurdum hatırlamıyorum' dedi. Sanık Erhan Kurdal ise 'Bıçaklanmış kişiye tekme atacak kadar insafsız değilim' ifadelerini kullandı.
28.12.2019 11:26
- Son Güncelleme: 28.12.2019 11:34
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri üç arkadaştan İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ı (23) öldüren ve Mustafa Sinan Nalçacı ile Tolga Ozan'ı yaralayan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.
Daha önceden de gasp suçundan cezaevinden bulunan Emra Yaşar ifadesinde "Kırklareli Açık Cezaevi'nden bir hafta izne gelmiştim.Parkta bira içiyordum. Erhan, Taksim'e gidelim dedi.
Erhan, İstiklal'de üç kişi gördü. Yanlarına gidip bira istedi.
Erhan birine tokat attı. Tokat attığı kişi karşılık verdi. Erhan'ın yüzünden kan geldiğini görünce ben de kavgaya girdim.
Can havli ile bıçağı alıp salladım. Kime vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.