Halit Ayar cinayetinde şok ifadeler! Katiller hakim karşısında

İTÜ mezunu Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde bıçaklayarak öldüren sanıklar ağırlaştırılmış müebbet ve 47 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan sanıklardan Emra Yaşar, 'Çok alkol almıştım. Kaç bıçak darbesi vurdum hatırlamıyorum' dedi. Sanık Erhan Kurdal ise 'Bıçaklanmış kişiye tekme atacak kadar insafsız değilim' ifadelerini kullandı.

28.12.2019 11:26 - Son Güncelleme: 28.12.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





