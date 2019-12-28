Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı. Gut hastalığı, kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen padişahların ölümüne yol açmış şiddetli bir romatizma hastalığıdır. Damla hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı, romatizmal hastalıklar kategorisinde yer alsa da metabolik bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Erkeklerde daha yaygın olarak görülen hastalık kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkiler.

28.12.2019 14:02 - Son Güncelleme: 28.12.2019 14:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





