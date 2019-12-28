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Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı. Gut hastalığı, kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen padişahların ölümüne yol açmış şiddetli bir romatizma hastalığıdır. Damla hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı, romatizmal hastalıklar kategorisinde yer alsa da metabolik bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Erkeklerde daha yaygın olarak görülen hastalık kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkiler.

28.12.2019 14:02 - Son Güncelleme: 28.12.2019 14:02
Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi? Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz?

Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek:

Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

"Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir."

Padişahların bilinmeyen ölüm sebepleri... Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek seneler sonra açıklandı

"Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış" dedi.

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