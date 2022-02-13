14 Şubat 2022 en iyi, en beğenilen, en kaliteli aşk filmleri! IMDB listesini yıkıp geçtiler! İşte son 15 yılın IMDB’si en yüksek aşk filmleri...

14. Umut Işığım (2012) - Puanı: 7.8

Bu film herkes için dışarıda gerçek aşkı bulabileceği birisi olduğunu gösteriyor, çok iyi dans edemeyen ve hayatları mahvolmuş insanların bile. Jennifer Lawrence için bu özel kişi açıkça belli ki Bradley Cooper ve yönetmen David O. Russell. Birlikte çok iyi filmler yapıyorlar ve bu da onlardan sadece bir tanesi!