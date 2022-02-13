14 Şubat 2022 en iyi, en beğenilen, en kaliteli aşk filmleri! IMDB listesini yıkıp geçtiler! İşte son 15 yılın IMDB'si en yüksek aşk filmleri...
14 Şubat'ta sevgilisi ile film izlemek isteyenler buraya! En güzel, en romantik filmleri 2022 14 Şubat için haberimizde derledik. Milyonlarca filmsever, bir filme başlamadan ilk önce IMBD'sine bakıyor. En yüksek IMDB'ye sahip filmler en çok beğenilen film anlamına geliyor. IMDB'yi de yine filmleri izleyenler belirliyor. Filmi izledikten sonra kullacılar filmi puanlıyor. Böylelikle de IMDB sıralamasına göre 7'nin üzerine olan filmler genellikle en çok beğenilen filmler oluyor. İşte IMDB kullanıcılarına göre son 20 yılın en iyi aşk filmleri...
2022 yılında 14 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün Türkiye dahil bir çok ülkede kutlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşk filmi izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Çiftler bugünü film izleyerek geçirmek istiyor. 14 Şubat'ta ne izlesek? diyenler için harika aşk filmi önerilerini haberimizde derledik. İşte IMDb listesini alt üst eden son 15 yılın en iyi aşk ve romantizm film tavsiyeleri...
14. Umut Işığım (2012) - Puanı: 7.8
Bu film herkes için dışarıda gerçek aşkı bulabileceği birisi olduğunu gösteriyor, çok iyi dans edemeyen ve hayatları mahvolmuş insanların bile. Jennifer Lawrence için bu özel kişi açıkça belli ki Bradley Cooper ve yönetmen David O. Russell. Birlikte çok iyi filmler yapıyorlar ve bu da onlardan sadece bir tanesi!
13. Zamanda Aşk (2013) - Puanı: 7.8
Zamanda yolculuk temalı filmler anlaması güç olabiliyor ama eğer bunu 'Aşk Her Yerde'nin yazarı ve yönetmeni Richard Curtis'e bırakırsanız gerçekten başarılı bir işle karşılaşacaksınızdır. Domhnall Gleeson zamanda yolculuk yapan baş karakterimizi oynuyor ve Rachel McAdams ile yaşadığı aşk size 'keşke gerçekten zamanın birinde var olsalardı' dedirtecek türden...
12. Aynı Yıldızın Altında (2014) - Puanı: 7.9
Sadece John Green'in hayat dolu ve kalp burkan romantik romanının film uyarlamasında Hazel (Shailene Woodley) ve Augustus (Ansel Elgort)'a aşık olmamaya çalışın. Ayrıca, Woodley ve Elgort'un 'Uyumsuz' filminde kardeş olduklarını da unutmaya çalışın. Bu ikisini birbirine karıştırmak istemezsiniz, tüm ruhu öldürür.