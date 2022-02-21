İğrenç olay! Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Binlerce video ve fotoğraf ortaya çıktı

2 BİNE YAKIN VİDEO VE FOTOĞRAF ARŞİVİ BULUNDU

Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 adet erkek ve kadınlara ait fotoğraf ve video bulundu. Sadece bir klasörde 833 adet çeşitli kadınların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına rastlandı. Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerde bulundu. Bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyarak üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiği saptandı.

ÜZERLERİNİ ÇIKARTTIRDI SİMGE VE SEMBOLLER YAZDI

Bahadır Koyuncu'nun dijital materyallerinden çıkan bilgilere göre; eve gelen mağdur kadınların üzerlerini çıkartmalarını sağlayarak çıplak vücutları üzerinde simge ve semboller yazdığı saptandı. Sonrasında ise cin çıkartma bahaneleri ile dini duygularını istismar etmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu.