Hakkari'de dünyanın kaderini etkileyecek olay! 20 bin yıllık buzul...
Cilo-Sat Dağları'nda, kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise 4 kilometreyi bulan buzulların küresel ısınma nedeniyle erimeye başlaması, çevrecileri ve doğaseverleri endişelendiriyor. Dağlar, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcıyı ağırlıyor. Bir grup doğasever ile Cilo Dağı'na çıkan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilcisi Hacı Tansu, 20 bin yıllık buzulların bu yıl birkaç metre eridiğini gördüğünü söyledi.
Cilo'daki buzulların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Tansu, "Bizler her yıl çeşitli zamanlarda bu bölgeye dağcılık ve doğa sporları faaliyetleri yapıyoruz. Ancak buzulların erimesi ve değişimini görmek ve belgelemek için son 9 yıldır Cilo Reşko Keviya Pir ve Mergan buzullarını izliyoruz. İzlenimlerimizi fotoğraf ve videolarla kayıt altına alıyoruz.
Buzullar son zamanlarda çok hızlı bir şekilde eriyor. Böyle giderse yakın zamanda bu muhteşem coğrafyanın en önemli faktörü olan buzullar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca en büyük buzul olma özelliğini taşıyan Spihane (Erinç) buzulunun iç taraflarında buzlar üzerinde büyük buzul göller oluşmuş. Bu da erimenin daha çok iç taraflarda olduğunu gösteriyor" dedi.