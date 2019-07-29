BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! 30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü sürprizlerini yakından takip eden BİM müşterileri güncel indirimleri merak ediyor. Şarküteri, meşrubat, ve kavanoz çeşitlerinin ağırlık verildiği katalogda hangi ürünlerin yer alacağı belli oldu. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 30 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
29.07.2019 13:14
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER