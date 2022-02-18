Hakkari'de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar
Türkiye'nin en uç noktasındaki şehirlerinden olan Hakkari'de iki kadın mücadeleriyle herkese örnek oluyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu şehirde elektrik kesinlerini en aza indirmek için erkek meslektaşlarıyla birlikte yoğun mesai harcıyor. İşte VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan'ın hikayeleri...
18.02.2022 13:57 - Son Güncelleme: 18.02.2022 13:57
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bünyesinde aralarında iki kadın çalışanın da bulunduğu arıza ekibi, çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede kar ve tipi nedeniyle yaşanan arızaları en kısa sürede gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.
VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan, elektrik kesintilerinde yaşanan arızaları gidermek için özveriyle çalışıyorlar.