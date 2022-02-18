Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bünyesinde aralarında iki kadın çalışanın da bulunduğu arıza ekibi, çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede kar ve tipi nedeniyle yaşanan arızaları en kısa sürede gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.