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Hakkari'de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Türkiye'nin en uç noktasındaki şehirlerinden olan Hakkari'de iki kadın mücadeleriyle herkese örnek oluyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu şehirde elektrik kesinlerini en aza indirmek için erkek meslektaşlarıyla birlikte yoğun mesai harcıyor. İşte VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan'ın hikayeleri...

AA
18.02.2022 13:57 - Son Güncelleme: 18.02.2022 13:57
Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bünyesinde aralarında iki kadın çalışanın da bulunduğu arıza ekibi, çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede kar ve tipi nedeniyle yaşanan arızaları en kısa sürede gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

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Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan, elektrik kesintilerinde yaşanan arızaları gidermek için özveriyle çalışıyorlar.

Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Sabah saatlerde VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü hizmet binasına gelerek mesailerine başlayan kadın personeller, dağların zirvelerindeki nakil hatlarında yaşanan arızaları gidermek için erkek meslektaşlarıyla yola çıkıyor.

Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Araçla belli bir noktaya geldikten sonra ekipmanlarını yanlarına alan kadınlar, ekipteki diğer arkadaşlarıyla kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu arıza noktalarına ulaşıyor.

Hakkari’de iki kadın! Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda elektrik arızalarıyla mücadele ediyorlar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü bölgede zor anlar yaşayan ekipler, dondurucu soğuğa rağmen arızaları en kısa sürede gidermek için mücadele veriyor.

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