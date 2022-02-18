Antalya’da mide bulandıran olay! Akrabası 11 yaşındaki kıza cinsel istismar! Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı

Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan Müslüm Işık, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Işık hakkında 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili ilk duruşma, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'BANA İFTİRA ATIYORLAR'

Duruşmaya sanık Müslüm Işık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mağdur E.K.'nin ailesi, duruşmaya katılmadı. Işık, savunmasında, E.K.'nın annesi S.K.'nin, babasının dayısının kızı olduğunu belirterek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.