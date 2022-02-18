Antalya’da mide bulandıran olay! Akrabası 11 yaşındaki kıza cinsel istismar! Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı
Antalya'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Müslüm Işık adlı bir şahıs, yanında çalıştırdığı akrabasının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Işık, mahkemede kendisine iftira atıldığını söylerken 11 yaşındaki kızın iğrenç olayı öğretmenine anlattığı ortaya çıktı.
Şanlıurfa'dan 3 yıl önce Manavgat'a giden Müslüm Işık, önce Karakaya, ardından Örenşehir Mahallesi'ne yerleşti. Burada bahçe kiralayarak çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm Işık, kendisiyle birlikte gelen K. ailesini de 'kız kardeşim, eniştem ve yeğenim' diyerek yakınlarına tanıttı.
Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm Işık, 'eniştem' diye tanıttığı A.K.'yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi. Müslüm Işık birlikte kaldıkları evde çiftin kızları E.K.'yi (11) istismar etmeye başladı. E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı.
'SENİ, KOCANI VE KIZINI ÖLDÜRÜRÜM' DİYORDU'
Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm Işık'ın kendisine de tehditle 4-5 yıldır cinsel saldırıda bulunduğunu ama kimseye söyleyemediğini öne sürerek "Müslüm Işık, sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu.
Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan Müslüm Işık, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Işık hakkında 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili ilk duruşma, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
'BANA İFTİRA ATIYORLAR'
Duruşmaya sanık Müslüm Işık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mağdur E.K.'nin ailesi, duruşmaya katılmadı. Işık, savunmasında, E.K.'nın annesi S.K.'nin, babasının dayısının kızı olduğunu belirterek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.