Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini
Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Türkiye genelinde hafta sonunda sıcaklıklar artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacak. İstanbul`da bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu tahmini...
16.04.2022 08:48 - Son Güncelleme: 16.04.2022 08:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile İç Anadolu`nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.
Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Üç büyük şehirde hava durumu
Ankara`da bugün parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık değeri 20 derece olacak.