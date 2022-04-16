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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini

Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Türkiye genelinde hafta sonunda sıcaklıklar artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacak. İstanbul`da bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu tahmini...

16.04.2022 08:48 - Son Güncelleme: 16.04.2022 08:50
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


Güneşin yüzünü göstereceği cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile İç Anadolu`nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.

Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


Üç büyük şehirde hava durumu
Ankara`da bugün parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık değeri 20 derece olacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


Pazar gününü sağanakla geçirecek Başkentte, termometreler 22 dereceye çıkacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


İstanbul`da bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak yağış var mı? Sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini


İzmir`de ise hava yarın parçalı bulutlu 25 derece, pazar günü ise yağmurlu 23 derece olacak.

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