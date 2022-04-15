Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır
İzmir'in Foça ilçesindeki okulda 26 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.
15.04.2022 16:11 - Son Güncelleme: 15.04.2022 16:12
Mezunlara yeni görevlerinde başarı dileyen Çitil, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar milletimizin huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan meslektaşları gibi bu genç silah arkadaşlarım da 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır." diye konuştu.