Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Mezunlara yeni görevlerinde başarı dileyen Çitil, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar milletimizin huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan meslektaşları gibi bu genç silah arkadaşlarım da 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır." diye konuştu.