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Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

İzmir'in Foça ilçesindeki okulda 26 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

15.04.2022 16:11 - Son Güncelleme: 15.04.2022 16:12
Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda komando andı içti.

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Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediye verildi.

Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Korgeneral Çitil, 26 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 739 jandarma, 114 deniz kuvvetleri mensubu olmak üzere toplam 853 uzman erbaşın Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı saflarında göreve başlamaya hak kazandığını bildirdi.

Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Mezunlara yeni görevlerinde başarı dileyen Çitil, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar milletimizin huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan meslektaşları gibi bu genç silah arkadaşlarım da 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır." diye konuştu.

Dosta güven düşmana korku! Komandolar göreve hazır

Çitil, kursiyerlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in selam ve tebriklerini de iletti.

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