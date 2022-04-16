Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz: "Emine Erdoğan'a Başak'ın yaşamını anlattım, göz göze ağlaştık"

"EMİNE ERDOĞAN'LA GÖZ GÖZE AĞLAŞTIK"

Kızı Başak'ın yaşamından bahsettiğinde Emine Erdoğan'ın da gözyaşlarını tutamadığını dile getiren anne Cengiz, şöyle konuştu:

"Kızımın ölümünün ardından bizi evimizde ziyarete geldiklerinde içimden 'Ailem, gönlümdekiler geldi.' diye geçirmiştim. İftarda da karşımda görünce dayanamadım, kalktım yanına gittim. Gittiğimde Emine Erdoğan da 'Ben size gelecektim, sizi unutmadım hiç.' dedi. Başak'ın yaşamını ona anlattım, göz göze ağlaştık. Bana teselli verdi, 'Böyle acı bir olayla tanışmış olmak çok zor ama yanınızdayız hiç merak etmeyin.' dedi. Çok duygusal, unutamayacağım bir andı benim için.