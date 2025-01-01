Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısını Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin için seslendirdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu ve aşk şarkısı olarak bilinen parçanın Narin'e ithaf edilmesi büyük tepki çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Dalga mı geçiyorsunuz?" derken bir başkası "Şarkının ismiyle bağdaştırmıştır diye düşünüyorum. Hani taviz vermeyeceğin gibisinden. Yoksa şarkı söylemeye başlayınca kendi de 'Ne yapıyorum ben' demişti. Yani, umarım" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın da konuyla ilgili paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısının gönderine "Kusacağım" yorumunda bulundu.
Sıfır Tolerans şarkısının sözleri şöyle:
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin