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Hadise'nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında jüri görevini üstlenen şarkıcı Hadise, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin için Sıfır Tolerans adlı şarkısını seslendirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu ve aşk şarkısı olarak bilinen parçanın Narin'e ithaf edilmesi büyük tepki çekti. Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:38 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:38
Hadise’nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısını Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin için seslendirdi.

Hadise’nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

O anlar sosyal medyada gündem oldu ve aşk şarkısı olarak bilinen parçanın Narin'e ithaf edilmesi büyük tepki çekti.

Hadise’nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dalga mı geçiyorsunuz?" derken bir başkası "Şarkının ismiyle bağdaştırmıştır diye düşünüyorum. Hani taviz vermeyeceğin gibisinden. Yoksa şarkı söylemeye başlayınca kendi de 'Ne yapıyorum ben' demişti. Yani, umarım" ifadelerini kullandı.

Hadise’nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

Demet Akalın da konuyla ilgili paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısının gönderine "Kusacağım" yorumunda bulundu.

Hadise’nin Narin için söylediği şarkı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi

Sıfır Tolerans şarkısının sözleri şöyle:

Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin