Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısını Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin için seslendirdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu ve aşk şarkısı olarak bilinen parçanın Narin'e ithaf edilmesi büyük tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dalga mı geçiyorsunuz?" derken bir başkası "Şarkının ismiyle bağdaştırmıştır diye düşünüyorum. Hani taviz vermeyeceğin gibisinden. Yoksa şarkı söylemeye başlayınca kendi de 'Ne yapıyorum ben' demişti. Yani, umarım" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın da konuyla ilgili paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısının gönderine "Kusacağım" yorumunda bulundu.

Sıfır Tolerans şarkısının sözleri şöyle:

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin