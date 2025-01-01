Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Kamuran Akkor konuşmakta zorlandı!

Kamuran Akkor , "Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah rahmet etsin" diye konuştu.

"UZUN ZAMANDIR HASTAYDI"

Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, "Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu" ifadelerini kullandı.