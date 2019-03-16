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Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

Fenomen bilgi yarışması Hadi'nin 22:00'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? " nedir sorusu Hadi yarışmacılarına soruldu. Peki 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? İşte 16 Mart 22:00 Hadi ipucu sorusunun cevabı...

16.03.2019 21:49 - Son Güncelleme: 16.03.2019 21:50
Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

Hadi ipucu sorusu olarak, "1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? " nedir sorusu Hadi yarışmacılarına soruldu.

Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

Peki 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir?

Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

İşte 16 Mart 22:00 Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

Fovizm (Fauvism) 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır.

Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart

En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır. Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergide ilk kez duyulmuştur.

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