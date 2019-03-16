Hadi ipucu: 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? Hadi ipucu 16 Mart
Fenomen bilgi yarışması Hadi'nin 22:00'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? " nedir sorusu Hadi yarışmacılarına soruldu. Peki 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir? İşte 16 Mart 22:00 Hadi ipucu sorusunun cevabı...
16.03.2019 21:49
- Son Güncelleme: 16.03.2019 21:50
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