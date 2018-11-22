Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? " sorusu hadi yarışmacılarına ipucu olarak paylaşıldı.