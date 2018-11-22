Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu
Hadi ipucu sorusu açıklandı... 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının bu akşamki ödülü 30.000 TL. "1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? " sorusu hadi yarışmacılarına ipucu olarak paylaşıldı. Peki Hadi ipucu sorusunun cevabı ne? İşte 22 kasım Hadi ipucu sorusunun cevabı...
22 Kasım 2018 Perşembe, 20:12:25 Güncelleme: 20:16:29
1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? " sorusu hadi yarışmacılarına ipucu olarak paylaşıldı.
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