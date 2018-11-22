Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu açıklandı... 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının bu akşamki ödülü 30.000 TL. "1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? " sorusu hadi yarışmacılarına ipucu olarak paylaşıldı. Peki Hadi ipucu sorusunun cevabı ne? İşte 22 kasım Hadi ipucu sorusunun cevabı...

22 Kasım 2018 Perşembe, 20:12:25 Güncelleme: 20:16:29
Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu açıklandı... 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının bu akşamki ödülü 30.000 TL. "

Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? " sorusu hadi yarışmacılarına ipucu olarak paylaşıldı.

Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

CEVAP: PANDA

Uluslar arası Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin(IUCN) Kırmızı Listesi'ne göre, pandaların nesli tehlike altında. Panda popülasyonun son zamanlardaki artışına rağmen pandaların sayıları hala az ve yaşamalarına yönelik tehditler devam etmekte.

Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

WWF'in pandaları korumak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yeni rezervler ve yeşil koridorların gelişmesiyle pandaların yaşam alanları arttı. Kaçak avlanma ve yasa dışı ağaç kesimi gibi pandaların hayatta kalmalarına yönelik tehditler azaldı.

Hadi ipucu: WWF logosundaki soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan nedir? 22 Kasım Hadi ipucu

İnsanların pandalarla bir arada sürdürülebilir bir şekilde yaşamalarına yardımcı olan toplumsal kalkınma projeleri oldukça olumlu sonuçlar verdi. Başarı öyküsünün devam etmesi için çalışmalarımızın devam etmesi çok önemli.

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