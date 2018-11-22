Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?

22 Kasım 2018 Perşembe, 19:38:51 Güncelleme: 19:44:21
Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?

Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Akıllı telefonunuzun, özellikle de iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yavaşladığını düşünüyorsanız yapacağınız birkaç basit adım var.

Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Eski fotoğraflardan kurtulun. Yüzlerce fotoğrafı telefonunuzda tutmak yerine bu fotoğrafları iPhoto ile yedekleyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz.

Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Böylece gereksiz fotoğraflardan kurtulmuş olursunuz.

Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...

Gereksiz uygulamaları kaldırın.

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