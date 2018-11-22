Telefonunuzu 48 saat içinde kapatıp açın çünkü...
Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?
22 Kasım 2018 Perşembe, 19:38:51
Güncelleme: 19:44:21
Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?
Akıllı telefonunuzun, özellikle de iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yavaşladığını düşünüyorsanız yapacağınız birkaç basit adım var.
Eski fotoğraflardan kurtulun. Yüzlerce fotoğrafı telefonunuzda tutmak yerine bu fotoğrafları iPhoto ile yedekleyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz.
Böylece gereksiz fotoğraflardan kurtulmuş olursunuz.
Gereksiz uygulamaları kaldırın.