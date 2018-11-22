Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
İngiltere'de yaşayan ve soyağacını araştıran Keith Williams, ortaya çıkan gerçekle şoke oldu.
22 Kasım 2018 Perşembe, 20:56:57
Güncelleme: 20:59:41
Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
İngiltere'de 20 yıldır kömür madeninde işçi olarak çalışan Keith Williams soyağacını araştırdı.
Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
66 yaşındaki Keith, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
Keith'in, Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıktı.
Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah
Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi
Gerçeği öğrenen Keith, ailesi ile iletişime geçmeye çalıştığını, soğuk karşılandığını belirtiyor fakat üvey kız kardeşi Ku Ess ile tanıştığını belirtiyor.