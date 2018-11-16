Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Yayınlanan ipucu sorusunda tarhana gibi geleneksel çorbaların saklanmadan önce hangi aşamadan geçirildiği soruldu. Peki tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? İşte 16 Kasım Hadi ipucu sorusunun cevabı...

16 Kasım 2018 Cuma, 18:23:19 Güncelleme: 18:25:21
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Yayınlanan ipucu sorusunda tarhana gibi geleneksel çorbaların saklanmadan önce hangi aşamadan geçirildiği soruldu.


Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

Hadi nin İnstagram kanalı aracılığıyla yayımlanan ipucu sorusunda tarhana gibi geleneksel lezzetlerin kilerde nasıl saklandığı, kilere gitmeden önce malzemelerin hangi aşamalardan geçirildiği soruldu.

Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

Tarhana gibi geleneksel ürünler kurutulur ve ondan sonra kilere kaldırılır.

Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım


Çorbalar kış aylarının vazgeçilmezidir. Üzerinde dumanı tüten bir kase tarhana çorbası, hastalıkta sağlıkta çoğumuzun gözdesidir.

Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

İpucumuz ise bu çorbanın hazırlanışı hakkında.

Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

Kışlık kiler hazırlığı yaparken tarhana gibi çorbaları muhafaza etmenin geleneksel yöntemi hangisidir?

Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım
Hadi ipucu: Tarhana gibi geleneksel çorbalar nasıl muhafaza edilir? Hadi İpucu 16 Kasım

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