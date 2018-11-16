Yeşilçam mekanlarının son hali

Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin günümüzdeki halini hiç gördünüz mü?
16 Kasım 2018 Cuma, 16:47:03
Güncelleme: 16:59:56
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Hababam Sınıfı Uyanır'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.
"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı
Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.
"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.