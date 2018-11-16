Yeşilçam mekanlarının son hali

Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin günümüzdeki halini hiç gördünüz mü?

16 Kasım 2018 Cuma, 16:47:03 Güncelleme: 16:59:56
Yeşilçam mekanlarının son hali

Hababam Sınıfı Uyanır'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam mekanlarının son hali

"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

Yeşilçam mekanlarının son hali

"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam mekanlarının son hali
Yeşilçam mekanlarının son hali
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