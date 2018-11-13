Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikram edilen Bucak salebinin ünü her geçen gün artıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aroması ile diğer saleplerden farklı bir kıvamda olan Bucak salebinin fiyatı kilosu 600 liraya ulaştı. Peki Bucak salebi nedir? Bucak salebi nerede satılır?
13 Kasım 2018 Salı, 17:22:07 Güncelleme: 17:55:50
KİLOSU 600 LİRAYA ULAŞTI
Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı.
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