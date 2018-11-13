Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

KİLOSU 600 LİRAYA ULAŞTI

Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı.