Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikram edilen Bucak salebinin ünü her geçen gün artıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aroması ile diğer saleplerden farklı bir kıvamda olan Bucak salebinin fiyatı kilosu 600 liraya ulaştı. Peki Bucak salebi nedir? Bucak salebi nerede satılır?

13 Kasım 2018 Salı, 17:22:07 Güncelleme: 17:55:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yerini alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

6 AY BOYUNCA KURUTULUYOR

Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağlarının el değmemiş yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

Kurutulmuş salep yumrularını satın alan tüccarlar, taş değirmenlerde kırdırıp öğüttürüyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

KİLOSU 600 LİRAYA ULAŞTI

Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana ikram edildi ünlü oldu (Bucak salebi nedir?)

Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, yaptığı açıklamada, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi.

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