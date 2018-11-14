Ne Nostradamus ne Baba Vanga! Maya kehanetleri kıyamet tarihini verdi

KIYAMET KOPMUYOR ASLINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Üçüncü takvim kıyamet iddialarının ortaya çıkmasına yol açan takvim. Burada zaman gün, hafta ya da aylara ayrılmıyor. Bu takvim M.Ö. 1 Ağustos 3114'te başlıyor. Bu uzun dönemli takvim, zamanı 394 yıllık periyotlara bölüyor ve bunlar "baktun" olarak adlandırılıyor. 13 rakamı, Mayalar için kutsal bir sayı ve 13'üncü baktun da 21 Aralık 2012 tarihinde sona eriyor. Ancak takvim sona erse de zaman devam ediyor.

Sınır Bilimler Hakkında Bilimsel Araştırmalar Derneği'nden Bernd Harder, "Bizim takvimimiz de bu yıl 31 Aralık'ta sona eriyor ve ertesi gün yine aylarda başa dönülüyor. Maya takviminde de durum aynen böyle. Sadece periyotlar daha uzun" şeklinde konuşuyor.