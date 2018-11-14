Ne Nostradamus ne Baba Vanga! Maya kehanetleri kıyamet tarihini verdi
Bildiğiniz kahinler kimler? Nostradamus, Baba Vanga? 2012 yılının kıyamet yılı olarak adlandırılmasının nedenlerinden olan Mayalar'ı unuttuk. Ama onlar bizim için bir kıyamet tarihi daha verdi. Peki Maya kehanetleri neler? Kıyamet ne zaman kopacak?
KIYAMET TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
2012 yılında Maya Takvimi kehanetleri furyasını hatırlıyorsunuzdur? Tüm dünya uzunca bir süre 21 Aralık tarihinde kıyamet kopmasını beklemişti. Görüldüğü üzere hala kıyamet kopmadı ama Maya Takvimi'ne göre kıyamet tarihi değişmiş olabilir. Peki kıyamet günü ne zaman?
3 FARKLI TAKVİM KARMAŞASI
Mayalar, ardında birden fazla takvim bıraktı. Orta Amerika'da yaşayan bu eski uygarlık aynı anda üç takvim kullanıyordu.
İlk takvim "Haab" olarak adlandırılıyor ve bugün kullandığımız takvim sistemiyle benzerlik taşıyor. Mayalar, 365 günden oluşan bir yılı 18 aya bölüyor, böylece her ay 20 günden oluşuyordu. Ancak bu 20 günlük ayların toplamı 360 ettiğinden buna bir de 5 artık gün ekleniyordu.
KIYAMET KOPMUYOR ASLINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR
Üçüncü takvim kıyamet iddialarının ortaya çıkmasına yol açan takvim. Burada zaman gün, hafta ya da aylara ayrılmıyor. Bu takvim M.Ö. 1 Ağustos 3114'te başlıyor. Bu uzun dönemli takvim, zamanı 394 yıllık periyotlara bölüyor ve bunlar "baktun" olarak adlandırılıyor. 13 rakamı, Mayalar için kutsal bir sayı ve 13'üncü baktun da 21 Aralık 2012 tarihinde sona eriyor. Ancak takvim sona erse de zaman devam ediyor.
Sınır Bilimler Hakkında Bilimsel Araştırmalar Derneği'nden Bernd Harder, "Bizim takvimimiz de bu yıl 31 Aralık'ta sona eriyor ve ertesi gün yine aylarda başa dönülüyor. Maya takviminde de durum aynen böyle. Sadece periyotlar daha uzun" şeklinde konuşuyor.
ASIL KEHANET AZTEKLER'İN
Hamburglu etnolog Lars Frühsorge ise Mayaların kıyamet konusundan hiç bahsetmediklerini kaydediyor. Alman Bild gazetesine konuşan Frühsorge, Mayaların gerçekten de daha önce tanrıların memnun olmadığı tamamlanmamış insan ırklarının olduğuna, bunların yok edildiklerine ve dolayısıyla Dünya'nın pek çok kez yaratıldığına inandıklarını belirtiyor. Ancak eski Mayalara ait hiç bir belgede 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametin kopacağına dair bir bilginin olmadığını söylüyor.