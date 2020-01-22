444 kiloluk Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat eş arıyor! Ama bazı şartları var...

Kahvaltıda 36 yumurta, günde 3 kg et ve 5 litre süt tüketiyor... O gerçekten sıra dışı biri. Pakistan'ın Mardan şehrinde yaşayan halterci Arbab Khizer Hayat 444 kilo. Hayat, kendisine en az 100 kilogram ağırlığında bir eş aradığını söylüyor. Bugüne kadar yaklaşık 300 kadınla görüştüğünü bildiren halteci konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı "Ailem evlenmemi ve çocuklarımın olmasını istiyor.Ancak ben doğru kadını bulamadım. Geçen 7 yıl içerisinde çaresizce aşkı aradım ve yaklaşık 300 kişiyle görüştüm, ama hepsi ortalama ağırlıktaydı. 2 metre uzunluğunda ve neredeyse yarım ton ağırlığa sahibim. Normal bir ağırlıktaki kadınla birlikte olmam mümkün değil. Bana uygun eş en az 100 kilogram olmalı."

22.01.2020 16:01 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





