444 kiloluk Pakistanlı Hulk Arbab Khizer Hayat eş arıyor! Ama bazı şartları var...
Kahvaltıda 36 yumurta, günde 3 kg et ve 5 litre süt tüketiyor... O gerçekten sıra dışı biri. Pakistan'ın Mardan şehrinde yaşayan halterci Arbab Khizer Hayat 444 kilo. Hayat, kendisine en az 100 kilogram ağırlığında bir eş aradığını söylüyor. Bugüne kadar yaklaşık 300 kadınla görüştüğünü bildiren halteci konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı "Ailem evlenmemi ve çocuklarımın olmasını istiyor.Ancak ben doğru kadını bulamadım. Geçen 7 yıl içerisinde çaresizce aşkı aradım ve yaklaşık 300 kişiyle görüştüm, ama hepsi ortalama ağırlıktaydı. 2 metre uzunluğunda ve neredeyse yarım ton ağırlığa sahibim. Normal bir ağırlıktaki kadınla birlikte olmam mümkün değil. Bana uygun eş en az 100 kilogram olmalı."
Pakistanlı Hulk olarak bilinen devasa bir adam Arbab Khizer Hayat… Eskiden sadece Pakistan'da popülerdi ve çok az sayıda kişi onu tanıyordu. Ancak yaşadığı sorunun dünya basınına taşınmasının ardından tanımayan kalmadı. Pakistanlı Hulk, evlenmek için eş aradığını duyurdu. Ancak eş bulması şimdilik imkansız gibi gözüküyor. Çünkü eşinde aradığı şartlar oldukça ilginç.
Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, "En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92'den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim" ifadelerini kullandı.
Hayat, bu kriterlere uymadığı gerekçesiyle 200-300 kadını reddettiğini de öne sürdü.
GÜNLÜK MENÜSÜ ŞAŞIRTIYOR
Ülkenin kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Ününü ve devasa vücudunu çeşitli gösterileri sergilemek için kullanan Hayat; elleriyle arabaları havaya kaldırıyor, tek bir iple traktörleri, otobüsleri çekiyor.