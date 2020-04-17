HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!
HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddialarının sosyal medyada yer almasının ardından HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor. HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP gemisi iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ABD ordusu tarafından kullanılan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve yıllardır deprem yarattığı iddiaları ortaya atılıyor. Peki, bu sadece bir komplo teorisi mi? HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur.