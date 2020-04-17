HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP gemisi iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ABD ordusu tarafından kullanılan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve yıllardır deprem yarattığı iddiaları ortaya atılıyor. Peki, bu sadece bir komplo teorisi mi? HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur.