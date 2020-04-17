Haberler Galeri Yaşam HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddialarının sosyal medyada yer almasının ardından HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor. HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

17.04.2020 18:25 - Son Güncelleme: 17.04.2020 18:25
HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP gemisi iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alırken, HAARP nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ABD ordusu tarafından kullanılan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve yıllardır deprem yarattığı iddiaları ortaya atılıyor. Peki, bu sadece bir komplo teorisi mi? HAARP deprem yaratır mı? HAARP nedir? HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?

Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

HAARP nedir? HAARP deprem yaratır mı? HAARP gemisi iddiaları yine gündemde!

HAARP PROJESİ DETAYLARI

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl
Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl