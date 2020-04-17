Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir...'
Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II. Abdülhamit en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Geride bıraktığı eserler ve gerek kültür-sanat yaşantısı ile diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. Sabahları banyo yapmaması tavsiye edilen Abdülhamid, vefat edeceğini hissetmiş olmalı ki, 'Banyo benim medar-ı hayatımdır, beni kimse bundan men edemez, beni banyodan mahrum ederseniz hakkımı helâl etmem.' diyerek bu tavsiyeyi dinlemedi. Vefat ettiği günün sabahında da banyosunu yapan Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri ise Müşfika Hanım'ın irkilmesine neden oldu...
Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat etmiş, Abdülmecid'in diğer eşi olan ve çocuğu olmayan Piristü Kadın bakmış, Abdülmecid'in ölümünden sonra Abdülhamit Han'ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir. Bunalımlı bir dönem geçiren Osmanlı Devleti'nin başına geçen Abdülhamit Han, Batı'ya karşı dengeci olmuş Doğu'ya karşı İslamcı politikalar izlemiş. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir.
21 Eylül 1842´de başlayan hayatı, 10 Şubat 1918´de sona erdi...
Cihan Harbi´nde (1914–1918) cephelerden gelen acı haberler karşısında çok üzülen yaşlı hünkâr, her yanı tarih kokan ama merkezî ısıtma sistemine ve diğer saraylardaki gibi ihtişamlı şöminelere sahip olmayan Beylerbeyi Sarayı´nda, mangal ateşiyle ısıtılan bir odada ölümü karşılamak zorunda bırakılmıştı.
Devlet erkânı ve İstanbul halkının iştirakiyle toprağa verilen padişahın son günleri ve cenaze merasimi, üzerinde durulması gereken hâdiselerdir. Tam 33 yıl (1876–1909) Devlet-i Âliye´yi idare ettikten sonra 31 Mart Vak´ası ile tahttan indirilen ve İttihatçılar tarafından Selanik´e sürülen 2. Abdülhamid, Balkan Harbi´nin patlak vermesi üzerine İstanbul´a geri getirildi. Hâkân-ı Sâbık, beş yıl boyunca Beylerbeyi Sarayı´nda sıkı gözetim altında yaşadı...