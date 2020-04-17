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Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir...'

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II. Abdülhamit en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Geride bıraktığı eserler ve gerek kültür-sanat yaşantısı ile diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. Sabahları banyo yapmaması tavsiye edilen Abdülhamid, vefat edeceğini hissetmiş olmalı ki, 'Banyo benim medar-ı hayatımdır, beni kimse bundan men edemez, beni banyodan mahrum ederseniz hakkımı helâl etmem.' diyerek bu tavsiyeyi dinlemedi. Vefat ettiği günün sabahında da banyosunu yapan Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri ise Müşfika Hanım'ın irkilmesine neden oldu...

17.04.2020 18:56 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





