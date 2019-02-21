'Guregh' olarak biliniyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor...
Şanlıurfa'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu.
21.02.2019 18:46
- Son Güncelleme: 21.02.2019 18:48
Şanlıurfa'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu.
Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.
Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum.
Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz.