Nostradamus'tan Baba Vanga'ya korkunç 2019 Türkiye'si ve deprem kehanetleri!
Marmara günlerdir deprem haberleriyle hop oturup hop kalkıyor. Son olarak Çanakkale'de yaşanan deprem v, gelişen 46 artçı ve ortaya atılan deprem kehanetleri de cabası. Son olarak Frank Hoogerbeets'in ortaya attığı deprem kehaneti akıllara diğer kahinlerin deprem kehanetlerini getirdi. Ve hepsi birbirinden korkunç. Başta Nostradamus olmak üzere Bulgar kahin Baba Vanga'nın da deprem ile ilgili kehanetleri mevcut. Özellikle Nostradamus'un direkt Türkiye'yi hedef alan kehanetleri tüyler ürperten cinsten. İşte kan donduran deprem kehanetleri.
MARMARA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan 46 artçı sonrası tüm Türkiye tedirgin. 1999 Gölcük Depremi'nde büyük acılar yaşayan Türkiye özellikle Marmara diken üzerinde. Peki büyük İstanbul Depremi'nin eli kulağında mı?
Kendisini 'deprem tahmincisi' olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı. Frank Hoogerbeets, deprem kehanetlerinde bulunan ilk isim değil. Gelmiş geçmiş tüm kahinler olası bir depremi işaret ediyor. İşte o kehanetler.
21 ŞUBAT KRİTİK GÜN
Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.
Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.