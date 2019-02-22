BİM 22 Şubat 2019 kataloğu! Cuma indirimleri ile BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM'in bu hafta satışa çıkaracağı ürünler merakla bekleniyordu. Cuma indirimlerini bekleyen vatandaşlar marketlerden kampanyalı ürünlere ulaşabilecek. LG K9 cep telefonunun 849 TL, taşınabilir şarj aletinin 129 TL, mikrofonlu kulak içi kulaklığın 29,90 TL'den satıldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 22 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
22.02.2019 12:36
- Son Güncelleme: 22.02.2019 12:36
BİM 22 Şubat 2019 kataloğu! Cuma indirimleri ile BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM 22 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi satışa çıktı. Cuma günü indirimlerini takip eden vatandaşlar için güncel katalogda yer alan ürünleri haberimizde derledik. Teknoloji ürünleri ve züccaciye ürünlerinin yer aldığı katalıgda çocukları mutlu edecek oyuncak çeşitleri de bulunuyor. İşte 22 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM 22 Şubat 2019 kataloğu! Cuma indirimleri ile BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM 22 Şubat 2019 kataloğu! Cuma indirimleri ile BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM 22 Şubat 2019 kataloğu! Cuma indirimleri ile BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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