Binlerce yıl saklı kalmıştı! Reçete elimizin altındaymış! Tıbbın babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Mutfaktaki o malzemelerle...

İbn-i Sina'nın binlerce yıl öncesinde yazdığı pek çok reçete günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Döneminin en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina Tıbbın Babası olarak da biliniyordu. Tıp dünyasında önemli bir yer kaplayan önerileri günümüze kadar gelmeyi başardı. İbn-i Sina'nın yazdığı önerilerden biri de beyaz saç için yağlar! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Bir tanesi bile etkisini gösteriyor. İşte Tıbbın Babası İbn-i Sina'dan beyaz saça kökten çözüm önerileri...