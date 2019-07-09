Günlük burç yorumları – 9 Temmuz 2019 Salı

YENGEÇ:

Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli. Siz; güçlü bağların kişisi olduğunuz için, çalıştığınız yerde de sevdiklerinizin her türlü sorunuyla yakından ilgileniyorsunuz. Fakat eleştirilmeye de, gelemediğiniz halde; siz çevrenize aynı şeyi yaparak, tartışma konusu başlatıyorsunuz. Bugün, daha inatçı yönlerinizle dikkat çekecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.