Günlük burç yorumları – 9 Temmuz 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Temmuz Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Enerjinizi dengeli kullanmalısınız. Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istemeniz yüzünden sinirli ve huzursuz oluyorsunuz. Ortak görüşlerinizi alacağınız özel dostlarınızın fikirleri önem kazanacaktır..
BOĞA:
Aşk hayatınızda sevgi ve saygının ön planda olacağı dönemdesiniz. Önemli konuları 2 Ağustos'tan sonraya ertelemekte fayda var. İnatçı ve yargılayıcı tavırlarınız, bazen fırsat kaybetmenize neden oluyor. Bugün hedefleriniz konusunda oldukça olumlu bir tablo çiziyorsunuz. Arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.
İKİZLER:
Bugünlerde kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz. Duygularınızın özel bölümlerini hiç kimse paylaşmak istemiyorsunuz. İçten içe huzursuz olduğunuz ve giderek kafanızda yoğunlaşan konularla ilgili olarak, iletişimde bulunacağınız bazı yerlerden alacağınız pozitif etkiler ve yapacağınız telefon görüşmeleri, sizi rahatlatacak. Bugün çevresel koşullarınızı iyice analiz etmenizde fayda var.
YENGEÇ:
Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli. Siz; güçlü bağların kişisi olduğunuz için, çalıştığınız yerde de sevdiklerinizin her türlü sorunuyla yakından ilgileniyorsunuz. Fakat eleştirilmeye de, gelemediğiniz halde; siz çevrenize aynı şeyi yaparak, tartışma konusu başlatıyorsunuz. Bugün, daha inatçı yönlerinizle dikkat çekecek ve başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.
ASLAN:
Problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bir zamandasınız. Zekanızı en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir. Toplumsal yaratıcılığınızı güçlü olduğu bir gün. Kendinizi yetersiz hissedebileceğiniz konulardan uzak kalmayı başarmalı ve amacınıza uygun hareket etmeyi bilmelisiniz. Bugün, organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız. Çevresel yoğunluğunuzun fazla olduğu bir gün. Eğlenmeye vakit ayırmalı ve kendinize vakit ayırmalısınız.