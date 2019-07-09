BİM 9 Temmuz 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşe salı indirimleri...
9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, salı günü indirimleri belli olmuştu. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Sayfamızda 9 Temmuz indirimlerine ulaşabilirsiniz. BİM'de salı günü indirimleri toplam 43 üründen oluşuyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 9 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
09.07.2019 09:23
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