Yeşilçam'ın parlak ışıklarından lokantaların bulaşıkhanesine: Cahide Sonku...
Öyle bir kariyer düşünün ki, her şeye bir ilk olarak başlıyorsunuz... İşte Cahide Sonku'nun hikayesi tam olarak böyle başlıyor. Peki yan sonra? Gerçek adı Cahide Serap olan Cahide Sonku Yeşilçam'ın ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı olarak Türkiye sinema tarihine geçti. Ancak Yeşilçam'ın parlak ışıkları altında başlayan hayat bulaşıkçılık ile son buldu. İşte Cahide Sonku'nun filmleri aratmayan hayat hikayesi.
08.07.2019 14:56
- Son Güncelleme: 08.07.2019 15:11
Cahide sonku, 27 Aralık 1919 yılında Yemen'de dünyaya geldi. Henüz genç bir balerinken ünlü yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından keşfedildi.
Doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Sonku, Muhsin Ertuğrul''un yetenekli ve güzel bulduğu nadir öğrencilerdendi. Bu nedenle Ertuğrul''un eşi Neyyire Hanım kocasının Sonku''ya olan ilgisini hep çok kıskandı.
Halbuki Sonku, yönetmen Muhsin Ertuğrul'a karşı Neyyire Hanım'ın düşündüğü gibi bir gönül bağı hissetmiyordu. Öyle ki Neyyire Hanım öldüğünde Muhsin Ertuğrul, Sonku'ya evlilik teklifi etti fakat Sonku kabul etmedi.
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan bulamayan güzel yıldız, zengin iş insanı İhsan Doruk'la dünyaevine girdi ve Ender Doruk isimli bir de kız çocukları oldu.
Sonku'nun kızı Ender Doruk, o dönem yaşanan miras kavgaları nedeniyle yurt dışına gitti ve aile servetini elinin tersiyle itti.