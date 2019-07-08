Yeşilçam'ın parlak ışıklarından lokantaların bulaşıkhanesine: Cahide Sonku...

Öyle bir kariyer düşünün ki, her şeye bir ilk olarak başlıyorsunuz... İşte Cahide Sonku'nun hikayesi tam olarak böyle başlıyor. Peki yan sonra? Gerçek adı Cahide Serap olan Cahide Sonku Yeşilçam'ın ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı olarak Türkiye sinema tarihine geçti. Ancak Yeşilçam'ın parlak ışıkları altında başlayan hayat bulaşıkçılık ile son buldu. İşte Cahide Sonku'nun filmleri aratmayan hayat hikayesi.

08.07.2019 14:56 - Son Güncelleme: 08.07.2019 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





