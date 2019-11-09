Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2019 Cumartesi

KOÇ

Bugün elektronik aletlerin seni fazlasıyla zorlayabilir hatta bütçene uygun yeni bir elektronik alet dahi almayı düşünebilirsin. Gezegeninizdeki zorlu görünüm sizi aşk konuları ile alakalı nahoş durumlara sokabilir. Ortaklık gerektiren alanlarda çalıştığınız kişiye bilhassa dikkat etmelisiniz.

Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.