Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Kasım Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugün elektronik aletlerin seni fazlasıyla zorlayabilir hatta bütçene uygun yeni bir elektronik alet dahi almayı düşünebilirsin. Gezegeninizdeki zorlu görünüm sizi aşk konuları ile alakalı nahoş durumlara sokabilir. Ortaklık gerektiren alanlarda çalıştığınız kişiye bilhassa dikkat etmelisiniz.
Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.
BOĞA
Senin için aşk, evlilik, yeni başlangıçlar için pırıl pırıl bir dönem başlıyor. Karşındaki kişiden her ne beklersen olacak gibi. Kimse ile çıkar ilişkisine girmediğinize emin olun. Sosyal ilişkileriniz genişlerken gerek siz, gerekse etrafınızdaki insanlar bu ilişkileri çıkara dökmek isteyebilir.
Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Kısa yollarlardan alacağınız önemli gelişmeler, rotanızı belirlemeye yardımcı olacaktır. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dengelerinizi bozmadan hareket etmelisiniz.
İKİZLER
Çözmen gereken konularla yüzleşme vakti. Yarım bıraktığın ya da ertelediğin konuların üzerine gitmelisin. Bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız ya da değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz noktalarda aksiyon almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. Ay tepe evinizde ilerlerken, stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınız ve sempatik tavırlarınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Fikirlerinize değer verilmesi, motivasyonunuzu çok daha olumlu kılarken, düşüncelerinizi cesurca sergilemenize neden oluyor.
YENGEÇ
Arkadaş çevrende olan sorunlara karşı mantıklı ve sağduyulu davranmaya özen göstereceğin bir gündesin. İradeyi inat meselesine çevirmemek hususunda dengeyi bulmanız oldukça önemli. İş yerinizde kişilerle tartışmaktan ya da muhalefet olmaktan kaçının.
Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. İş çevrenizde karşı cinsle ilgili ortak çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz. Duygusal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün yaşayacaksınız. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
ASLAN
Kendini yorgun hissetsen de aklına koyduğunu yapacağın bir gündesin. Yaşam alanında değişiklikler yapabilirsin. İş yerinizdeki insanların size yaptırmak istediklerine karşı uyanık ve dikkatli olun. Görev tanımınızı iyi bir şekilde ayarlayarak nezaketle hayır diyebilmelisiniz.
Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.