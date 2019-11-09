GaleriYaşam

Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz, Gülümser Bulut ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Özellikle son dönemde Gülümser Bulut ve Yunus Kahraman olayı çok konuşuldu. İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar.

09.11.2019 10:16 - Son Güncelleme: 09.11.2019 10:26
Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

ATV ekranlarında 2008 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert inanması güç, film senaryolarından çıkmış konu ve konuklarıyla izleyiciyi ekran başına bağlıyor.

Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Son olarak Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen Yunus Kahraman tutuklandı.

Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Müge Anlı'da, cinayetler, kayıplar, çocuk istismarı, şiddet ve nice olay ele alındı. İçlerinden bazıları var ki hala hafızalarda. Bizde sizler için Müge Anlı'nın programında çözülen olayları derledik. Hatırladıkça inanamayacaksınız.

Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

GÜLÜMSER BULUT

İzmir'de 2 kadının öldürülmesi ve bir kadının da bir yıl önce kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalarda Yunus Kahraman ismi öne çıktı. İlk olay 1999'da yaşandı. Yunus Kahraman, yakın arkadaşı Volkan Kırlı'nın ablası Nilgün Kırlı'nın yanında çalışmaya başladı. Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Kahraman'ı işten çıkardı. Ardından Yunus Kahraman evine ışıklıktan girdiği Kırlı'yı öldürdü.

Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı? Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Ardından İzmir'de 2 Nisan 2018'de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Aile Akusta'nın en son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğunu tespit etti. Ancak Kahraman, Akusta ile kaybolduğu gün Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda buluşup ayrıldıklarını, Akusta'nın kendisine annesine televizyon bakacağını söylediğini anlattı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları – 9 Kasım 2019 Cumartesi