Günlük burç yorumları – 9 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde aile işlerinde başarı elde edebilir, küslükleri sonlandırabilirsiniz. Sizinle direkt ilgisi olmayan konularda bile fikirleriniz vizyon verici olabilir. Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirmeye başlayacak.
BOĞA:
Ticari zekanız ve iş gücünüzde artış gözlemleyebilirsiniz. Bu da sizi mutlu edecek yeni gelişmelere sebebiyet vererek borçlarınızı bitirmenize vesile olabilir. Günlük yaşamınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Kalbi dolu olanlar, sevdiğiniz kişi ile ortak ve olumlu bir performans içinde olmalısınız.
İKİZLER:
Venüs'ün burcunuza geçmesi ile beraber aşk konularında çok dikkat çekici olabilir ve karşı cinsin size hayran olmasını sağlayabilirsiniz. Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Beraber çalıştığınız kişilerin özel sorunlarıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ:
Estetik ya da sağlık odaklı operasyonlarınızı organize etmek için uygun bir gün olacak çünkü beklediğiniz sonuçları elde edebileceksiniz. Bugün, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Bu dönemde, sevgiliniz veya eşinizle birlikte bir yolculuğa çıkabilir, sizin için unutulamayacak bir seyahat yapabilirsiniz.
ASLAN:
Geleceğe yönelik adımlar atmaya başlayabilir, bu adımlar vesilesi ile de başarıya gidebilirsiniz. Başarı düşündüğünüzden hızlı gelebilir. Bu dönemde, çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek, adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Kariyerinizle ilgili; Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.