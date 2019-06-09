GaleriYaşam

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca internet kullanıcısı için vazgeçilmek eğlence araçlarından bir tanesi. Her gün milyonlarca insan kişisel zevklerine göre seçtiği YouTube videoları ile kimi zaman eğleniyor kimi zaman öğreniyor. Son zamanlarda YouTube'ta en çok ilgi gören video türlerinden birisi de YouTuber'ların pratik ipuçlarını izleyicilerle paylaştığı videolar oldu. İşte YouTube videosu milyonlar izlenen fenomenlerin elinden pratik ipuçları...

09.06.2019 12:54 - Son Güncelleme: 09.06.2019 12:55
Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Önce makası elimize alıyoruz...

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

İşte böyle...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 9 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları – 9 Haziran 2019 Pazar