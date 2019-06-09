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ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bağlayan tek kişinin Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa olduğunu biliyor muydunuz? Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa hakkında duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak!

09.06.2019 00:01 - Son Güncelleme: 09.06.2019 00:01
ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...

Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han'a

Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz. Yine ahalimiz adına ihtiyaçlarımızın görülmesi için siz zat-ı şahaneleri tarafından yapılan bin sterlinlik nakdî yardım sebebiyle teşekküre cesaret eyliyoruz.

ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

Avrupa'nın en batısında, 4 bin 500 kilometre uzağımızda, tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmediğimiz bir memleketin insanlarının, bugün Topkapı Sarayı Arşivi'nde muhafaza edilen üç-beş satırlık teşekkür mektubu, aslında ciltler dolusu kitaba sığmayacak bir insanlık örneğinin en açık ifadesiydi.

ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

Yıl 1847 İrlanda

O dönemde Birleşik Krallık'ın bir parçası olması rağmen İngiltere tarafından tam bir sömürge gibi yönetilen İrlanda'nın, en önemli geçim kaynağı patatesti.

ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

1845'te Amerika'dan gelen zehirli bir mikroskobik mantarın, patates ürününün üçte birini yok etmesiyle başlayan kıtlıkta, ertesi yılda ürünün %80'i tarlalarda çürüdü.

ABD sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...

İrlanda halkının, açlıktan tohumluk olarak ayırdığı patatesleri de yemesi sonucu, kıtlık 1847'de zirveye ulaştı.

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