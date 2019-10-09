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Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Ekim Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

09.10.2019 09:29 - Son Güncelleme: 09.10.2019 09:29
Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

KOÇ

İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Yay'daki Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmaktan yanasın Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.

Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

BOĞA:

Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.

Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Bugün, çevrenize tepki vermemek için direnebilirsiniz. İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay, size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Bugün, çevrenizle işbirliği içine olmanız gereken bir gün. Yakın görüşlerinizi alacağınız kişilerle yoğun iletişime dayalı konuşmalar yapacaksınız.

Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Çevresel ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat, güçlü enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz.. Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok, yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz, başarınız daha da artacaktır. Kişisel çabalarınızın boşa gitmesini istemiyorsanız, fanatik düşünce içinde olanlara da fırsat vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

ASLAN:

Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınızdan dolayı hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.

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