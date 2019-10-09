Günlük burç yorumları – 9 Ekim 2019 Çarşamba

KOÇ

İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Yay'daki Jüpiter'in verdiği şanstan yararlanmalısınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmaktan yanasın Çok çalışmanın size kazandıracağı ödülleri farkındasınız.