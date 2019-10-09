Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor
Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları her dönem ilgi çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 500 yıl önce keşfedilen Amerika kıtasındaki Amazon ormanlarında hala yerli birçok kabile yaşıyor. Bu kabilelerden en büyüği ise Yanomamiler olarak biliniyor. İşte onlarca yerel kabilenin yaşadığı Amazonlar...
09.10.2019 08:09
- Son Güncelleme: 09.10.2019 08:09
Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip.
20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.
Afrika'daki ve Ortadoğu 'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor.
Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.
Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.