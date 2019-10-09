Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları her dönem ilgi çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 500 yıl önce keşfedilen Amerika kıtasındaki Amazon ormanlarında hala yerli birçok kabile yaşıyor. Bu kabilelerden en büyüği ise Yanomamiler olarak biliniyor. İşte onlarca yerel kabilenin yaşadığı Amazonlar...

09.10.2019 08:09 - Son Güncelleme: 09.10.2019 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





