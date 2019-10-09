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Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları her dönem ilgi çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 500 yıl önce keşfedilen Amerika kıtasındaki Amazon ormanlarında hala yerli birçok kabile yaşıyor. Bu kabilelerden en büyüği ise Yanomamiler olarak biliniyor. İşte onlarca yerel kabilenin yaşadığı Amazonlar...

09.10.2019 08:09 - Son Güncelleme: 09.10.2019 08:09
Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip.

Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.

Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Afrika'daki ve Ortadoğu 'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor.

Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.

Ormanda bulundu! Kimse yanına yaklaştırılmıyor

Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.

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