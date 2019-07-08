Günlük burç yorumları – 8 Temmuz 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bazı hedeflere yürümek için istikrarlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.
BOĞA:
İş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz. Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.
İKİZLER:
Alım satım işleri ancak kar odaklı konular gündeme gelebilir. Sosyal olacağınız bugünlerde çevrenizin de fikir ve desteğini alabilirsiniz. İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Bu dönem yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alıyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugünlerde ikili ilişkilere karşı duyarınızı kaybedebilir sürmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken fark etmeden yeni ufuklara da yelken açabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizi duygusal anlamda yargılayarak bir yerlere gelmeniz mümkün değil. . Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken, yumuşak bir tarz kullanacak ve onları ikna etmesini başaracaksınız.
ASLAN:
Bitmesi gereken her türlü ortaklık ya da ilişkiyi sonlandırmak için güçlü ve istikrarlı olun. Hayatınıza bu sayede yeni gelişmeler alabilirsiniz. Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. Genital organlarınızla ilgili problemlere dikkat edin.