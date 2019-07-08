Günlük burç yorumları – 8 Temmuz 2019 Pazartesi

BOĞA:

İş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz. Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.