İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İşte sizi çok şaşırtacak nostaljik İstanbul fotoğrafları

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un yıllar içindeki değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. İşte birçoğunu ilk kez göreceğiniz İstanbul fotoğrafları.





Robert Koleji kız öğrencileri