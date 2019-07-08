BİM'den salı kampanyası! 9 Temmuz 2019 BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü yeni kampanyaları müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta yine çeşit çeşit ürünlere katalogda yer verdi. Temizlik ve gıda ürünlerinin ağırlık verildiği kampaya listesinde neler var? Bu hafta BİM müşterilerini neler bekleyecek? İşte 9 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
08.07.2019 09:47
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