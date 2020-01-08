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Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kahinlerin yaptığı kehanetler de merak ediliyor... Baba Vanga, Nostradamus gibi ünlü kahinlerin kehanetlerine alışkınız. Ancak onlar gibi olan ama pek fazla bilinmeyen, bu nedenle 'Uyuyan kahin' olarak nitelendirilen bir isim var, Edgar Cayce. Uyku halindeyken kehanetlerini sıralayan Edgar Cayce, yaptığı kehanetleri hatırlayamıyordu bu yüzden yanındaki yardımcıları bunları not almaktaydı. 18 Mart 1877'de Kentucky'de doğan, 3 Ocak 1945'te Virginia Beach'de yaşama gözlerini yuman Edgar Cayce'ın kehanetleri Mısır Piramitleri'nden tutun da 3.Dünya Savaşı'na kadar geniş bi skalada.

08.01.2020 11:54 - Son Güncelleme: 08.01.2020 11:54
Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

Edgar Cayce şifacı ve kahindi... Kehanetlerini uykuya benzer bir trans halinde söylüyordu. Bunun için kendisine 'Uyuyan kahin' lakabı verilmişti. Peki Edgar Cayce'in kehanetleri neler?

Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

BAŞLICA KEHANETLERİ VE TEORİLERİ

Mısır Piramitlerinin M.Ö 3500 yıllarında değil de çok daha eski zaman olan M.Ö 10500 yıllarda Atlantisliler tarafından yapılığını söylemiştir. Atlantis'e göçmenlerin yanlarında getirdiği kayıtları Mısır'dan ayrı olarak başka yere taşımak istediklerini ancak son bir karar gereği kayıtların piramitlerde olduğundan bahsetmiştir. Yapmış olduğu transların neredeyse yüzde 80'i Atlantis hakkındadır ve Atlantis henüz suların üzerine çıkmadığını söylemiştir. Nerede olduğu hakkında söyledikleri teyit edilmiş ve nerede olduğu tespit edilmiştir.

Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

Cayce, 1920 yılında yaptığı bir görüşmede büyük bir ekonomik krizin oluşacağını ve bu ekonomik krizin 1933 yılında sona ereceği söylemiştir ve bu ekonomik kriz ( 1929 Dünya ekonomik buhranı ) gerçekten de 1933 yılında son bulmuştur.

Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

Birinci dünya savaşı bittiğinde Cayce şöyle diyordu, eğer Versay Konferansı başarılı olursa, dünya bin yıl sürecek barış dolu günler yaşayacaktır. Ama başarısız olursa insanlık 1940 yılında ikinci ve daha şiddetli bir savaşa sürüklenecektir.

Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

SOVYETLER DİRİLECEK

Rusya yavaş ama istikrarlı bir biçimde güçlenecek. 2010'da Sovyet Birliği yeniden kurulacak. Eskisi gibi olmayacak ama Rusya, bölge ülkelerini etrafına toplayacak. Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Doğu Ukrayna, Kazakistan ve sonunda Gürcistan da Rusya'nın etrafında biraraya gelecek.

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