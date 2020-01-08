Uyuyan kahin Edgar Cayce'den korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İran, ABD ve Türkiye...

Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kahinlerin yaptığı kehanetler de merak ediliyor... Baba Vanga, Nostradamus gibi ünlü kahinlerin kehanetlerine alışkınız. Ancak onlar gibi olan ama pek fazla bilinmeyen, bu nedenle 'Uyuyan kahin' olarak nitelendirilen bir isim var, Edgar Cayce. Uyku halindeyken kehanetlerini sıralayan Edgar Cayce, yaptığı kehanetleri hatırlayamıyordu bu yüzden yanındaki yardımcıları bunları not almaktaydı. 18 Mart 1877'de Kentucky'de doğan, 3 Ocak 1945'te Virginia Beach'de yaşama gözlerini yuman Edgar Cayce'ın kehanetleri Mısır Piramitleri'nden tutun da 3.Dünya Savaşı'na kadar geniş bi skalada.

08.01.2020 11:54 - Son Güncelleme: 08.01.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





