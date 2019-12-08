Günlük burç yorumları – 8 Aralık 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
08.12.2019 10:15
- Son Güncelleme: 08.12.2019 10:15
KOÇ:
Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler olabilir.
BOĞA:
Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluk yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz, önerilerini önemseyin.
İKİZLER:
Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlarda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor, karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Heyecanlı yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.
YENGEÇ:
İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızın önereceği tekliflere 'Hayır' demeden önce bir kez daha düşünün.
ASLAN:
İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin davranıyorsunuz.