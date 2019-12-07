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Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekiyor?

İnternette çeşitli internet sitelerinde her gün karşımıza onlarca test çıkıyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medyada insanların dikkatini çeken pek çok test bulunuyor. Bir süre önce sosyal medyada çok konuşulan bu dikkat testi kişiliğinize dair detaylar hakkında bilgi veriyor. Size oldukça garip gelebilir ama çoğu sosyal medya kullanıcısı açıklamada kendi kişiliğine dair detaylar buluyor. İşte bir dönem dikkat çeken o kişilik testi...

07.12.2019 20:25 - Son Güncelleme: 07.12.2019 21:44
Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekti?

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekti?

1.

KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun.

FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekti?

2. Resimde ilk ne görüyorsun?

Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekti?

2.

Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun.

Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok

Bu test kişiliğinize dair ipuçları veriyor! Resimde ilk hangi detay dikkatinizi çekti?

3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

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